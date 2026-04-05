В Литві кажуть, що не отримували від Білорусі офіційних пропозицій щодо можливих зустрічей

Міністерство закордонних справ Литви заявляє, що не отримувало від Білорусі офіційної пропозиції щодо можливої зустрічі на рівні заступників міністрів або на іншому рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Це коментар з’явився на тлі закликів спецпосланця США у Білорусі Джона Коула до Литви відновити зв’язки з Мінськом.

"МЗС не отримувало такої пропозиції від Білорусі", – зазначили у литовському зовнішньополітичному відомстві.

Своєю чергою, головна радниця президента Гітанаса Науседи Аста Скайгіріте заявила, що наразі діалог із Білоруссю триває, але лише на технічному рівні.

За її словами, питання про зустрічі на вищому рівні може почати розглядатися лише тоді, коли Мінськ припинить проводити гібридні атаки проти Литви.

"Але на сьогодні ми не дуже розуміємо, про що б ми говорили: нагадувати Білорусі про те, що її територія була надана російським збройним силам для нападу на Україну, наприклад, чи про те, що політичних в’язнів продовжують кидати до в’язниць?" – сказала Скайгіріте.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що діалог із Мінськом можливий, якщо Білорусь проявить добру волю в питаннях мігрантів, повітряних куль із контрабандою та політичних в’язнів.

Прем’єрка Литви Інга Ругінене також говорила, що діалог з Білоруссю можливий, але за певних умов.