В Литве заявляют, что не получали от Беларуси официальных предложений о возможных встречах

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что не получало от Беларуси официального предложения о возможной встрече на уровне заместителей министров или на ином уровне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Этот комментарий появился на фоне призывов спецпосланника США в Беларуси Джона Коула к Литве возобновить связи с Минском.

"МИД не получал такого предложения от Беларуси", – отметили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, главный советник президента Гитанаса Науседы Аста Скайгирите заявила, что в настоящее время диалог с Беларусью продолжается, но только на техническом уровне.

По ее словам, вопрос о встречах на высшем уровне может начать рассматриваться только тогда, когда Минск прекратит проводить гибридные атаки против Литвы.

"Но на сегодняшний день мы не очень понимаем, о чем бы мы говорили: напоминать Беларуси о том, что ее территория была предоставлена российским вооруженным силам для нападения на Украину, например, или о том, что политических заключенных продолжают сажать в тюрьмы?" – сказала Скайгирите.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что диалог с Минском возможен, если Беларусь проявит добрую волю в вопросах мигрантов, воздушных шаров с контрабандой и политических заключенных.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также говорила, что диалог с Беларусью возможен, но при определенных условиях.