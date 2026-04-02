Президент Литви розповів, за яких умов можливий діалог з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що діалог із Мінськом можливий, якщо Білорусь проявить добру волю в питаннях мігрантів, повітряних куль із контрабандою та політичних в’язнів.

Слова литовського президента, як пише "Європейська правда", цитує LRT.

"Чи повинні ми зараз, з огляду на рекордний потік нелегальних мігрантів на нашому кордоні в останні дні та постійні атаки повітряними кулями, просити у сусіднього режиму поблажливості на зустріч?" – сказав глава держави, коментуючи заклик спеціального посланника США по Білорусі Джона Коула до Литви провести двосторонню політичну зустріч з Білоруссю та відновити транзит добрив.

На думку Науседи, Литва, навпаки, має дуже конкретно заявити: "якщо найближчі кілька тижнів, чотири тижні, не буде повітряних куль, не буде нелегальних мігрантів, всі політичні в'язні благополучно повернуться до Литви, і режим дійсно продемонструє зусилля щодо нормалізації відносин або хоча б не створюватиме напруженості для сусіда, ми розцінимо це як знак доброї волі і, можливо, розпочнемо такий діалог".

За його словами, нинішня ситуація далека від тієї, за якої можна було б розпочати діалог із Мінськом.

Президент Литви звернув увагу, що, говорячи про можливе відновлення транзиту білоруських добрив через Литву, необхідно пам'ятати, що це регулюється санкціями не Литви, а Європейського Союзу. 26 лютого блок продовжив їх ще на рік.

Литва з 1 лютого 2022 року призупинила транзит білоруських калійних добрив після того, як США у 2021 році ввели санкції проти найбільшого білоруського виробника калійних добрив "Білоруськалій" у відповідь на порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та непрозорі президентські вибори в Білорусі.

Цього року США скасували ці санкції, коли режим Александра Лукашенка звільнив частину політичних в'язнів.

Коул, своєю чергою, минулого тижня заявив, що зустріч із представниками мінського режиму могла б відбутися на рівні віцеміністрів. Він також наголосив, що з авторитарним президентом Білорусі Лукашенком слід розмовляти без "попередніх умов".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 19 березня провів зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом, після якої помилував 250 політичних в’язнів.

Коул заявив, що США розглядають можливість запросити Лукашенка на зустріч із Трампом у Білому домі або в його будинку в Мар-а-Лаго в рамках дипломатичної розрядки. Лукашенко раніше пообіцяв особисто приїхати у США, щоб взяти участь у засіданні Ради миру.