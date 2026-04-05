Зеленський: затяжна війна на Близькому Сході може відвернути США від України

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що затяжна війна на Близькому Сході може ще більше підірвати підтримку України з боку США у зв'язку зі зміною глобальних пріоритетів Вашингтона.

Про це український президент заявив в інтерв’ю AP, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Зеленський вказав, що Україна відчайдушно потребує додаткових систем ППО Patriot американського виробництва, щоб протистояти щоденним обстрілам з боку Росії.

"Ми маємо визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом. Тому я боюся, що тривала війна (в Ірані) призведе до скорочення підтримки на нашу адресу", – зазначив він.

Україна залишається на зв'язку з американськими переговірниками щодо потенційної угоди про припинення війни РФ і продовжує наполягати на сильніших гарантіях безпеки, сказав Зеленський.

Однак, за його словами, навіть ці дискусії відображають ширшу втрату уваги з боку України.

Зеленський зазначив, що найнагальнішою проблемою є системи Patriot – необхідні для перехоплення російських балістичних ракет – оскільки Україна, як і раніше, не має ефективної альтернативи.

За словами Зеленського, ці американські системи спочатку не були поставлені в достатній кількості, і якщо війна з Іраном не закінчиться найближчим часом, "пакет – який і так не дуже великий для нас – буде, на мою думку, з кожним днем ставати все меншим і меншим".

"Ось чому, звичайно, ми боїмося", – додав він.

Раніше Зеленський наголосив на необхідності готуватися до можливого припинення постачань американської зброї, однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.

Перед тим видання Financial Times повідомило, нібито Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.

Згодом посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп проводить переоцінку не тільки членства країни в Альянсі, а й підтримки європейських зусиль в Україні.

Держсекретар Марко Рубіо заявляв 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.