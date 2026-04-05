Зеленский: затяжная война на Ближнем Востоке может отвлечь внимание США от Украины

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что затяжная война на Ближнем Востоке может ещё больше подорвать поддержку Украины со стороны США в связи с изменением глобальных приоритетов Вашингтона.

Об этом украинский президент заявил в интервью AP, сообщает "Европейская правда".

В частности, Зеленский указал, что Украина отчаянно нуждается в дополнительных системах ПВО Patriot американского производства, чтобы противостоять ежедневным обстрелам со стороны России.

"Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом. Поэтому я боюсь, что затянувшаяся война (в Иране) приведет к сокращению поддержки в наш адрес", – отметил он.

Украина остается на связи с американскими переговорщиками по поводу потенциального соглашения о прекращении войны с РФ и продолжает настаивать на более сильных гарантиях безопасности, сказал Зеленский.

Однако, по его словам, даже эти дискуссии отражают более широкую утрату внимания со стороны Украины.

Зеленский отметил, что самой насущной проблемой являются системы Patriot – необходимые для перехвата российских баллистических ракет – поскольку у Украины, как и прежде, нет эффективной альтернативы.

По словам Зеленского, эти американские системы изначально не были поставлены в достаточном количестве, и если война с Ираном не закончится в ближайшее время, "пакет – который и так не очень велик для нас – будет, на мой взгляд, с каждым днем становиться все меньше и меньше".

"Вот почему, конечно, мы боимся", – добавил он.

Ранее Зеленский подчеркнул необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия, однако заверил, что пока сигналов об этом не было.

До этого издание Financial Times сообщило, что Трамп якобы пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.

Впоследствии посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Трамп проводит переоценку не только членства страны в Альянсе, но и поддержки европейских усилий в Украине.

Госсекретарь Марко Рубио заявлял 28 марта, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.