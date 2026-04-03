У польських Татрах рятувальники евакуювали туристів, які застрягли там через сніг

У польських Татрах гелікоптером рятувальної служби вивезли "у цивілізацію" групу з п’яти туристів, які вже кілька днів не могли спуститися в долину через погану погоду.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польська гірська рятувальна служба в районі Долини п’яти озер евакуювала гелікоптером п’ятьох туристів, які з вівторка застрягли у високогірній хатинці-прихистку через негоду – сніг та лавинну небезпеку 4-го рівня. Усіх доставили у Закопане.

У регіоні продовжує діяти 4-й рівень лавинної небезпеки, рятувальники за останню добу спостерігали численні сходження лавин різного масштабу.

Через складні погодні умови людей закликають утриматися від походів на високі вершини, оскільки погода досі дуже несприятлива.

Як повідомляли, через рясні снігопади у Татрах лижний сезон у регіоні продовжили у тому числі на великодні вихідні. Лижні витяги на Каспрів Верх та вершину Бялка Татжанка відкриють на Великдень.

На крайньому півдні Норвегії на Великдень оголосили "червоне" штормове попередження.