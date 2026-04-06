Шторм у Британії залишив тисячі будинків без світла

Шторм "Дейв", який охопив Британію вихідними, спричинив перебої у постачанні електроенергії, а також порушив роботу автомобільного та залізничного транспорту.

Сильні вітри, дощі та сніг стихли у неділю, 5 квітня. До цього часу на території північної Англії, північно-західного Уельсу та південної Шотландії запроваджували жовтий рівень небезпеки.

Через негоду було скасовано деякі залізничні та поромні сполучення в Шотландії та Північній Ірландії. Аеропорт Дубліна скасував 17 рейсів, оскільки пілоти мали труднощі з посадкою через вітряні умови.

Через посилений вітер у Шотландії запровадили обмеження швидкості для руху автомобільними мостами.

Залізничний оператор ScotRail також попередив про запровадження екстрених обмежень швидкості на деяких ділянках залізниці, що призведе до збільшення часу подорожі.

Близько 2000 будинків у графствах Арма та Даун залишилися без електроенергії через сильний вітер. Станом на ранок понеділка послуги електропостачання здебільшого відновлено.

Нагадаємо, 5 квітня шторм "Дейв" накрив південь Норвегії. Через негоду було порушено рух транспорту, без світла залишились щонайменш 10 тисяч домівок. У деяких місцевостях сила вітру оновила рекордні показники для квітня.

На півночі Німеччини дерево, що впало через сильний вітер, вбило трьох людей, серед яких немовля.