Шторм в Великобритании оставил тысячи домов без света

Шторм "Дэйв", обрушившийся на Великобританию в выходные, вызвал перебои в подаче электроэнергии, а также нарушил работу автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сильные ветры, дожди и снег стихли в воскресенье, 5 апреля. К этому времени на территории северной Англии, северо-западного Уэльса и южной Шотландии был введен желтый уровень опасности.

Из-за непогоды были отменены некоторые железнодорожные и паромные рейсы в Шотландии и Северной Ирландии. Аэропорт Дублина отменил 17 рейсов, поскольку пилоты испытывали трудности с посадкой из-за ветреных условий.

Из-за усиления ветра в Шотландии ввели ограничения скорости для движения по автомобильным мостам.

Железнодорожный оператор ScotRail также предупредил о введении экстренных ограничений скорости на некоторых участках железной дороги, что приведет к увеличению времени в пути.

Около 2000 домов в графствах Арма и Даун остались без электроэнергии из-за сильного ветра. По состоянию на утро понедельника электроснабжение в основном восстановлено.

Напомним, 5 апреля шторм "Дейв" обрушился на юг Норвегии. Из-за непогоды было нарушено движение транспорта, без света остались не менее 10 тысяч домов. В некоторых местностях сила ветра обновила рекордные показатели для апреля.

На севере Германии дерево, упавшее из-за сильного ветра, убило трех человек, среди которых был младенец.