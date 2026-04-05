У Німеччині троє людей, серед них немовля, загинули внаслідок падіння дерева

Новини — Неділя, 5 квітня 2026, 18:11 — Марія Ємець

На півночі Німеччини троє людей загинули на Великдень внаслідок падіння дерева, ще кілька постраждали. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався 5 квітня в лісопарку в районі міста Фленсбург під кордоном з Данією, коли група з близько 50 осіб у межах великодніх розваг шукала заховані на місцевості великодні яйця. 

Від шквалу вітру раптово впало 30-метрове дерево, приваливши чотирьох людей, серед яких 10-місячне немовля. Двоє постраждалих 21-річного і 16-річного віку померли на місці, дитина померла невдовзі після прибуття до лікарні. Ще один 18-річний – у лікарні з тяжкими травмами. 

Крім них, незначні тілесні ушкодження отримали ще кілька людей. 

На півночі Німеччини на сьогодні прогнозували дуже вітряну погоду зі шквалами до 55-65 км/год, місцями до 80 км/год. 

На півдні Норвегії на Великдень оголосили штормове попередження "червоного" рівня та закликали утриматись від поїздок. 

У Франції цими вихідними внаслідок сходження лавини загинув лижник. 

