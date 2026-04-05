У Німеччині троє людей, серед них немовля, загинули внаслідок падіння дерева
На півночі Німеччини троє людей загинули на Великдень внаслідок падіння дерева, ще кілька постраждали.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Інцидент стався 5 квітня в лісопарку в районі міста Фленсбург під кордоном з Данією, коли група з близько 50 осіб у межах великодніх розваг шукала заховані на місцевості великодні яйця.
Від шквалу вітру раптово впало 30-метрове дерево, приваливши чотирьох людей, серед яких 10-місячне немовля. Двоє постраждалих 21-річного і 16-річного віку померли на місці, дитина померла невдовзі після прибуття до лікарні. Ще один 18-річний – у лікарні з тяжкими травмами.
Крім них, незначні тілесні ушкодження отримали ще кілька людей.
На півночі Німеччини на сьогодні прогнозували дуже вітряну погоду зі шквалами до 55-65 км/год, місцями до 80 км/год.
На півдні Норвегії на Великдень оголосили штормове попередження "червоного" рівня та закликали утриматись від поїздок.
У Франції цими вихідними внаслідок сходження лавини загинув лижник.