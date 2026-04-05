У Норвегії тисячі домівок знеструмлені через шторм, скасовано частину поїздів і поромів

Через шторм "Дейв", що вирує над південною частиною Новрегії, порушено рух транспорту, без світла залишились щонайменш 10 тисяч домівок.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Вдень 5 квітня південне узбережжя Норвегії накрив шторм "Дейв", через який ще кілька днів тому для окремих регіонів оголосили "червоний" рівень небезпеки.

Перекинутий вітром човен на причалі одного з містечок району Ругаланн – Elise Pedersen / NRK

У районах Ругаланн і Адгер пориви сягнули понад 40 метрів на секунду, що вважається вітром ураганної сили. У деяких місцевостях сила вітру оновила рекордні показники для квітня.

Станом на 16:30 за місцевим часом було відомо про понад 10 тисяч знеструмлених споживачів.

Через аварію на залізничній гілці до Швеції – де потяг врізався у дерево, що впало на колію – на другу половину дня скасували усі відправлення між Осло і шведським Гетеборгом.

На низці залізничних маршрутів швидкість обмежили до 80 км/год з міркувань безпеки. Скасовано багато поромних сполучень, які у Норвегії з її численними фйордами та островами є важливим повсякденним видом транспорту; перекрито кілька гірських перевалів.

У невеликому аеропорту Ставангер на південному заході країни скасовано багато рейсів, а місцевий госпіталь превентивно викликав на чергування більше лікарів.

На півночі Німеччини дерево, що впало через сильний вітер, вбило трьох людей, серед яких немовля.