У Данії в дюнах знайшли старий мінометний снаряд і підірвали його на місці

У суботу, 4 квітня, поблизу данського міста Норре-Небель перехожий виявив у дюнах предмет, схожий на гранату й повідомив про небезпечну знахідку поліцію.

Про це пише DR, передає "Європейська правда".

На місце інциденту прибули фахівці підрозділу знешкодження вибухонебезпечних предметів Збройних сил Данії.

Як повідомив черговий офіцер поліції Південної та Південної Ютландії Ерік Ліндхольдт, згодом з’ясувалося, що це старий британський мінометний снаряд.

Експерти ухвалили рішення знищити боєприпас на місці через потенційну небезпеку. Підрив було здійснено о 16:36.

За словами правоохоронців, старі снаряди можуть ставати нестабільними після тривалого перебування в землі, тому становлять серйозну загрозу.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

11 березня у центрі німецького міста Дрезден оголосили масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли нерозірваної авіабомби.

Це вже не перша стара бомба, знайдена у цій місцевості – під час розбирання завалів після падіння однієї секції мосту поруч знайшли чотири старих авіабомби.