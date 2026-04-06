В Германии во время пасхальной нашли бутылку с названием радиоактивного яда

В немецком городе Файхинген-ан-дер-Энц во время традиционной пасхальной охоты за яйцами обнаружили бутылку с надписью "Полоний 210", который является смертельно опасным веществом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

В воскресенье службы экстренной помощи города Файхинген-ан-дер-Энц, что в земле Баден-Вюртемберг, прибыли на осмотр подозрительного предмета. Как оказалось, двое жителей жилого района нашли в своем саду небольшую бутылочку с надписью "Полоний 210" во время поиска пасхальных яиц.

Это вещество считается высокотоксичным радиоактивным элементом.

На место находки были направлены 140 пожарных со всего округа, в том числе и специально обученные сотрудники аварийно-спасательных служб, которые осмотрели контейнер. Измерения, проведенные на месте, не выявили повышенного уровня радиации.

Контейнер изъяли эксперты Министерства окружающей среды Баден-Вюртемберга. Теперь местные власти должны выяснить, откуда взялась бутылка и как она оказалась в том месте.

