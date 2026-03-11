У центрі Дрездена евакуювали 18 тисяч людей через знайдену стару бомбу

У центрі німецького міста Дрезден оголосили масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли нерозірваної авіабомби.

Про це повідомляє NTV, пише "Європейська правда".

Обстеження двох підозрілих об’єктів на березі Ельби у центрі Дрездена підтвердило, що один з них – нерозірвана 250-кілограмова британська авіабомба з детонатором.

Близько 18 тисяч мешканців прилеглих кварталів отримали розпорядження від мерії залишити визначений периметр – близько кілометра довкола місця знахідки – до 9 години ранку 11 березня. Евакуйована зона охоплює більшу частину історичного центру міста з найвідомішими об’єктами архітектури та адмінбудівлями, включно із земельним парламентом Саксонії.

Евакуйованим запропонували розміститись у приміщенні виставкового центру Дрездена, який відкрили з цією метою з 7 години ранку.

Це вже не перша стара бомба, знайдена у цій місцевості – під час розбирання завалів після падіння однієї секції мосту поруч знайшли чотири старих авіабомби.

Нагадаємо, несподіваний обвал 100-метрової секції мосту Кароли стався у вересні 2024 року, тоді дивом ніхто не постраждав. Після обстеження його вирішили повністю знести і замінити новою конструкцією. За висновками фахівців, обвал став наслідком корозії внаслідок проникнення вологи на етапі будівництва в поєднанні із "втомою" так званих попередньо напружених сталей.

Перший міст Кароли через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Дрезден, як відомо, зазнав інтенсивних бомбардувань на останніх етапах Другої світової війни.