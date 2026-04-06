У Роттердамі вилучили 1,4 тонни кокаїну, схованого серед побутових товарів

У Нідерландах у порту Роттердама правоохоронці виявили кокаїн, який сховали за побутовими товарами.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Як зазначається, правоохоронці виявили 1400 кілограмів кокаїну. За даними прокуратури, більша частина наркотиків була захована за побутовими товарами, що надійшли з острова Кюрасао у Карибському морі.

У першому контейнері було знайдено мішки, що містили 32 кілограми кокаїну. У наступному контейнері було знайдено 177 кілограмів наркотиків у шести валізах на коліщатках.

Але найбільша партія була виявлена у третьому контейнері. Він містив речі для переїзду. За звичайним вантажем митники виявили ще 35 мішків, що містили 1199 пакунків кокаїну.

За даними прокуратури, одержувачі контейнерів не мали жодного стосунку до контрабанди. Наркотики було знищено.

Нещодавно Європейське поліцейське управління повідомило про операцію проти шотландського злочинного угруповання, яке, як підозрюється, займається наркоторгівлею.

Також повідомляли, що у Польщі співробітники Центрального бюро розслідувань поліції та прикордонної служби затримали трьох осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося контрабандою наркотиків у великих масштабах.