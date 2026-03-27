Європол провів масштабну операцію проти шотландської наркобанди

Європейське поліцейське управління повідомило про операцію проти шотландського злочинного угруповання, яке, як підозрюється, займається наркоторгівлею.

Про це йдеться у заяві, передає "Європейська правда".

В рамках міжнародної операції, яку проводили у Нідерландах, Іспанії та Великій Британії, Європол затримав 13 осіб. До операції також долучилися органи влади Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини.

Як зазначається, ця банда відома тим, що "використовує насильство для заволодіння територією та захисту своєї злочинної діяльності".

"Слідчі вважають, що вона утримувала контроль над частинами Великої Британії за допомогою залякування, помсти та організованого насильства, пов’язаного з наркотрафіком", – йдеться у заяві.

У Європолі зазначили, що керівники угруповання діяли з Іспанії та Об’єднаних Арабських Еміратів, дистанційно керуючи операціями та розподіляючи прибутки. Звідти вони створили міжнародну мережу відмивання грошей, призначену для приховування доходів від тяжких злочинів.

Вважається, що ці прибутки походять від наркоторгівлі та насильницьких злочинів, скоєних у Великій Британії.

В Іспанії було проведено обшуки за адресами в районі Малаги та Барселони, заарештовано 5 підозрюваних. Наразі обшуки тривають.

У Британії заарештували вісім підозрюваних у Ланаркширі, Глазго та Західному Лотіані.

У Туреччині влада вилучила дві земельні ділянки, одну віллу, а також акції компанії. Вартість нерухомості оцінюється приблизно в 600 тисяч євро, а у чотирьох громадян Туреччини були взяті свідчення як у свідків.

Розслідування триває, і органи влади також вивчають серію насильницьких інцидентів, зокрема стрілянину, пов’язану з конфліктами організованої злочинності, що беруть початок у Шотландії.

