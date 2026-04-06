В Роттердаме изъяли 1,4 тонны кокаина, спрятанного среди бытовых товаров

В Нидерландах в порту Роттердама правоохранители обнаружили кокаин, спрятанный за бытовыми товарами.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Как отмечается, правоохранители обнаружили 1400 килограммов кокаина. По данным прокуратуры, большая часть наркотиков была спрятана за бытовыми товарами, поступившими с острова Кюрасао в Карибском море.

В первом контейнере были найдены мешки, содержащие 32 килограмма кокаина. В следующем контейнере было найдено 177 кг наркотиков в шести чемоданах на колесиках.

Но самая большая партия была обнаружена в третьем контейнере. Он содержал вещи для переезда. За обычным грузом таможенники обнаружили еще 35 мешков, содержащих 1199 пакетов кокаина.

По данным прокуратуры, получатели контейнеров не имели никакого отношения к контрабанде. Наркотики были уничтожены.

