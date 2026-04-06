Ісландія та Словенія внесли понад 3 млн євро на підтримку енергетики України

У березні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від двох країн загальним обсягом у понад 3 млн євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики, пише "Європейська правда".

Як повідомили у відомстві, у березні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Ісландії та Словенії на суму 3,2 млн євро.

Крім того, у березні були підписані документи про додаткові гранти та задекларовано нові зобов’язання донорів.

У відомстві зазначили, що тепер очікується надходження 12,5 млн євро від Канади, 10 млн євро від Європейської комісії, 5,4 млн євро від Данії, 4,8 млн євро від Німеччини та 1,5 млн євро від Хорватії.

Як повідомлялося, Німеччина підготувала обладнання зі своїх списаних електростанцій та невдовзі відправить його Україні, щоб підтримати українську інфраструктуру після російських ударів.

У березні Швеція оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики у розмірі 56 млн євро.