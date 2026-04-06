Исландия и Словения внесли более 3 млн евро на поддержку энергетики Украины

В марте в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от двух стран общим объемом более 3 млн евро.

Об этом сообщило Министерство энергетики, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в ведомстве, в марте в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Исландии и Словении на сумму 3,2 млн евро.

Кроме того, в марте были подписаны документы о дополнительных грантах и задекларированы новые обязательства доноров.

В ведомстве отметили, что теперь ожидается поступление 12,5 млн евро от Канады, 10 млн евро от Европейской комиссии, 5,4 млн евро от Дании, 4,8 млн евро от Германии и 1,5 млн евро от Хорватии.

Как сообщалось, Германия подготовила оборудование из своих списанных электростанций и вскоре отправит его Украине, чтобы поддержать украинскую инфраструктуру после российских ударов.

В марте Швеция объявила о новом взносе в Фонд поддержки энергетики в размере 56 млн евро.