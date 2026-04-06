Лукашенко каже, що ОДКБ має "акуратніше працювати" з Вірменією

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вважає, що Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), безпековому альянсу під егідою Росії, слід "бути дуже акуратною" у відносинах з Вірменією.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Лукашенка на зустрічі з генеральним секретарем ОДКБ наводить "Интерфакс".

Лукашенко сказав, що питання взаємин ОДКБ з Вірменією "вимагає особливої уваги".

"Нам треба бути більш коректними та акуратними у роботі з Вірменією. Ви знаєте, що Вірменія начебто й не підтримує роботу в ОДКБ, але водночас залишається в організації", – сказав білоруський лідер.

Він вважає, що у Вірменії складна ситуація в цьому плані, особливо в електоральний період. Влітку там мають відбутися парламентські вибори.

"Дуже непроста ситуація. Тому нам треба бути дуже акуратними і обережними у відносинах з Вірменією", – додав ще раз Лукашенко.

Нагадаємо, 2 квітня, наступного дня після зустрічі з лідером РФ Владіміром Путіним, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав нереалістичним розмороження відносин з ОДКБ.

Єреван заморозив свою участь в організації на всіх рівнях у 2024 році, заявляючи, що бачить причини вважати її загрозою для вірменської державності.

Вірменія звинуватила ОДКБ у невиконанні зобов'язань щодо безпеки, зокрема в ігноруванні агресії Азербайджану проти своєї суверенної території.

У червні 2024 року посла Вірменії в Мінську відкликали в Єреван для консультацій на тлі звинувачень прем’єра Вірменії, що Білорусь підтримувала Азербайджан.

ЗМІ тоді повідомляли, що Білорусь постачала сучасну зброю Азербайджану, хоча Мінськ та Єреван є союзниками і разом входять до ОДКБ.