Лукашенко говорит, что ОДКБ нужно "аккуратнее работать" с Арменией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянсу безопасности под эгидой России, следует "быть очень аккуратной" в отношениях с Арменией.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ приводит"Интерфакс".

Лукашенко сказал, что вопрос взаимоотношений ОДКБ с Арменией "требует особого внимания".

"Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но при этом остается в организации", – сказал белорусский лидер.

Он считает, что в Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период. Летом там должны состояться парламентские выборы.

"Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией", – добавил еще раз Лукашенко.

Напомним, 2 апреля, на следующий день после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нереалистичным размораживание отношений с ОДКБ.

Ереван заморозил свое участие в организации на всех уровнях в 2024 году, заявляя, что видит причины считать ее угрозой для армянской государственности.

Армения обвинила ОДКБ в невыполнении обязательств по безопасности, в частности в игнорировании агрессии Азербайджана против своей суверенной территории.

В июне 2024 года посла Армении в Минске отозвали в Ереван для консультаций на фоне обвинений премьера Армении, что Беларусь поддерживала Азербайджан.

СМИ тогда сообщали, что Беларусь поставляла современное оружие Азербайджану, хотя Минск и Ереван являются союзниками и вместе входят в ОДКБ.