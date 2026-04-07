Опитування: майже половина угорців допускає маніпуляції на виборах

Напередодні парламентських виборів в Угорщині, які пройдуть 12 квітня, значна частина виборців побоюється фальсифікації виборів, а також вбачає небезпеку іноземного втручання.

Про це свідчить опитування Medián, передає Telex, пише "Європейська правда".

Виборці продовжують побоюватися, що партія прем’єр-міністра Віктора Орбана може вчинити фальсифікацію виборів – майже половина респондентів вважає це ймовірним.

Набагато менше людей вважають ймовірним, що опозиційна "Тиса" вчинить фальсифікацію виборів: лише п’ята частина всієї вибірки очікує на це.

Також у респондентів запитали, наскільки ймовірним, на їхню думку, є те, що інші країни спробують вплинути на вибори. Вплив Росії вважається найімовірнішим.

Майже половина респондентів (48%) погоджуються, що Росія має намір вплинути на вибори. Вони набагато менше очікують цього від інших суб’єктів: близько чверті респондентів передбачають втручання у вибори з боку України, США або інституцій Європейського Союзу.

Опитування відбулося в період з 23 по 26 березня 2026 року у формі телефонних інтерв’ю з вибіркою у 1000 осіб, що репрезентують населення країни віком від 18 років.

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Писали, що в ЄС обговорюють варіанти дій на випадок, якщо Орбану вдасться втримати владу і Угорщина продовжить перешкоджати важливим рішенням Євросоюзу.

