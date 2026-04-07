Опрос: почти половина венгров допускает возможность манипуляций на выборах

Накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля, значительная часть избирателей опасается фальсификации выборов, а также видит угрозу иностранного вмешательства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Medián, передает Telex, пишет "Европейская правда".

Избиратели продолжают опасаться, что партия премьер-министра Виктора Орбана может совершить фальсификацию выборов – почти половина респондентов считает это вероятным.

Гораздо меньше людей считают вероятным, что оппозиционная "Тиса" совершит фальсификацию выборов: лишь пятая часть всей выборки ожидает этого.

Также у респондентов спросили, насколько вероятным, по их мнению, является то, что другие страны попытаются повлиять на выборы. Влияние России считается гораздо наиболее вероятным.

Почти половина респондентов (48%) согласны с тем, что Россия намерена повлиять на выборы. Они гораздо реже ожидают этого от других субъектов: лишь около четверти респондентов предполагают вмешательство в выборы со стороны Украины, США или институтов Европейского Союза.

Опрос состоялся в период с 23 по 26 марта 2026 года в форме телефонных интервью с выборкой в 1000 человек, представляющих население страны в возрасте от 18 лет.

Ранее журналисты-расследователи установили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу премьер-министра Виктора Орбана.

Писали, что в ЕС обсуждают варианты действий на случай, если Орбану удастся удержать власть и Венгрия продолжит препятствовать важным решениям Евросоюза.

