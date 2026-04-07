Трамп пригрозив знищити Іран за одну ніч, якщо той не відкриє Ормузьку протоку

Президент Дональд Трамп попередив Іран, що США можуть "знищити його за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", американський президент заявив під час виступу у Білому домі.

Трамп зробив ці коментарі напередодні встановленого ним кінцевого терміну у вівторок о 20:00 за східним часом, коли Іран має укласти угоду з Вашингтоном, інакше зіткнеться з новими атаками на цивільну інфраструктуру, включаючи мости та електростанції.

"Усю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може бути завтра ввечері", – сказав Трамп журналістам.

Американський президент заявив, що, Вашингтону нібито вдалося змінити режим в Ірані, а нове керівництво країни веде переговори "в дусі доброї волі".

Трамп також заявив, що Штати мають план швидкого знищення "усіх мостів і електростанцій" в Ірані, якщо його ультиматум про відкриття Ормузької протоки не буде виконаний.

Трамп сказав, що не турбується, що такі удари США по цивільній інфраструктурі можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран відмовився від пропозиції Пакистану щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення бойових дій.