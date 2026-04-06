Трампа не турбує, що США можуть скоїти воєнні злочини в Ірані

Президент США Дональд Трамп прокоментував у понеділок можливість того, що потенційні удари США по електростанціях та інших об’єктах критичної інфраструктури в Ірані вважатимуться воєнними злочинами.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить CNN.

Журналісти запитали Трампа під час великоднього заходу у Білому домі, чи можуть удари США по об’єктах цивільної інфраструктури в Ірані, яких президент пригрозив завдати, вважатися воєнним злочином.

"Я не переймаюся цим", – сказав Трамп у відповідь.

"Знаєте, що таке воєнний злочин? Воєнний злочин – це дозволити Ірану мати ядерну зброю", – додав він.

Трамп неодноразово попереджав, що США можуть завдати удару по електростанціях, мостах та інших об’єктах інфраструктури в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. У вихідні він встановив дедлайн Ірану, аби той пішов на угоду.

Трамп також назвав пропозицію про 45-денне перемир’я з Іраном "важливим кроком", але зазначив, що вона є недостатньою.

За даними Reuters, Іран відмовився від пропозиції про паузу, в рамках якої він мав би розблокувати Ормузьку протоку.