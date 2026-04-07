Трамп угрожает, что этой ночью погибнет целая цивилизация

Президент США Дональд Трамп опубликовал новую порцию угроз в адрес Ирана, заявив, что этой ночью "погибнет целая цивилизация".

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский президент неоднократно прибегал к угрозам в адрес Ирана, требуя, в частности, разблокировать Ормузский пролив.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, скорее всего, так и будет", – написал он.

Как отметил Трамп после смены режима в Иране, "где преобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, может произойти нечто революционно замечательное".

"Кто знает: мы узнаем это сегодня вечером – в один из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана", – добавил Трамп.

Трамп также заявлял, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь", требуя открыть Ормузский пролив до установленного Вашингтоном крайнего срока во вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.

Трамп сказал, что не беспокоится о том, что такие удары США по гражданской инфраструктуре могут квалифицироваться как военные преступления.

Он говорил, что США способны уничтожить Иран "за 4 часа" и имеют готовый план на случай, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вторника.