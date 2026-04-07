Трамп розповів, як він планує "знищити Іран за 4 години"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США здатні знищити Іран "за 4 години" і мають готовий план на випадок, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вівторка.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час пресконференції.

Трамп заявив, що США можуть знищити всі мости та електростанції Ірану протягом кількох годин. За його словами, це станеться до опівночі 8 квітня за північноамериканським східним часом.

"У нас є план, який ґрунтується на силі наших збройних сил, згідно з яким кожен міст в Ірані буде знищений до півночі. Кожна електростанція в Ірані буде виведена з ладу, згорить, вибухне і більше ніколи не буде використовуватися. Я маю на увазі повне знищення до півночі", – заявив американський лідер.

Трамп заявив, що не хоче руйнувати інфраструктуру Ірану, але у разі потреби Вашингтон зможе долучитися до її відновлення.

"Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми можемо навіть долучитися до допомоги їм у відбудові їхньої країни. І знаєте що? Якщо це так, останнє, що ми хочемо зробити, – це починати з електростанцій, які є одними з найдорожчих об’єктів, та мостів", – заявив глава Білого дому.

Трамп також заявляв, що США можуть "знищити Іран за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.

Трамп сказав, що не турбується, що такі удари США по цивільній інфраструктурі можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран відмовився від пропозиції Пакистану щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення бойових дій.