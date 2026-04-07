Макрон оголосив про повернення двох французів, яких кілька років утримував Іран

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував повернення додому двох французьких громадян-викладачів, які понад три роки провели за ґратами в Ірані за надуманими звинуваченнями.

Про це він оголосив у своєму X, пише "Європейська правда".

Макрон повідомив, що громадяни Франції Сесіль Колер і Жак Парі "на свободі і перебувають у дорозі до Франції" після трьох з половиною років в’язниці в Ірані і загрози смертної кари.

Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran. C’est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles.



Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2026

"Це полегшення для усіх нас, передусім для їхніх родин", – зазначив Макрон, додавши подяку Оману за сприяння у цьому питанні та усім залученим французьким службам.

Джерела в МЗС повідомили BFMTV, що Сесіль Колер і Жак Парі виїхали з території Ірану вранці 7 квітня у супроводі посла Франції в Ірані та інших дипломатів і зараз перебувають в Азербайджані.

Французів-викладачів затримали в Ірані понад три роки тому та не відпускали, попри усі дипломатичні зусилля Франції. Влітку 2025 року їм висунули звинувачення у шпигунстві на користь Ізраїлю та "змові з метою повалення режиму", за якими їм загрожувала смертна кара.

У травні 2025 року Франція подала позов проти Ірану до вищого суду ООН через затримання Колер і Парі.

Під час минулорічних червневих ударів США та Ізраїлю по Ірану один з них був завданий по в’язниці, де перебували Колер і Парі та деякі інші політв’язні-іноземці, що викликало обурення офіційного Парижа.