Макрон оголосив про повернення двох французів, яких кілька років утримував Іран

Новини — Вівторок, 7 квітня 2026, 17:18 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував повернення додому двох французьких громадян-викладачів, які понад три роки провели за ґратами в Ірані за надуманими звинуваченнями.

Про це він оголосив у своєму X, пише "Європейська правда".

Макрон повідомив, що громадяни Франції Сесіль Колер і Жак Парі "на свободі і перебувають у дорозі до Франції" після трьох з половиною років в’язниці в Ірані і загрози смертної кари. 

"Це полегшення для усіх нас, передусім для їхніх родин", – зазначив Макрон, додавши подяку Оману за сприяння у цьому питанні та усім залученим французьким службам. 

Джерела в МЗС повідомили BFMTV, що Сесіль Колер і Жак Парі виїхали з території Ірану вранці 7 квітня у супроводі посла Франції в Ірані та інших дипломатів і зараз перебувають в Азербайджані.  

Французів-викладачів затримали в Ірані понад три роки тому та не відпускали, попри усі дипломатичні зусилля Франції. Влітку 2025 року їм висунули звинувачення у шпигунстві на користь Ізраїлю та "змові з метою повалення режиму", за якими їм загрожувала смертна кара. 

У травні 2025 року Франція подала позов проти Ірану до вищого суду ООН через затримання Колер і Парі. 

Під час минулорічних червневих ударів США та Ізраїлю по Ірану один з них був завданий по в’язниці, де перебували Колер і Парі та деякі інші політв’язні-іноземці, що викликало обурення офіційного Парижа. 

Реклама: