Макрон объявил о возвращении двух французов, которых несколько лет удерживал Иран

Новости — Вторник, 7 апреля 2026, 17:18 — Мария Емец

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал возвращение домой двух французских граждан-преподавателей, которые более трех лет провели за решеткой в Иране по надуманным обвинениям.

Об этом он объявил в своем X, пишет "Европейская правда".

Макрон сообщил, что граждане Франции Сесиль Колер и Жак Пари "на свободе и находятся в пути во Францию" после трех с половиной лет тюрьмы в Иране и угрозы смертной казни. 

"Это облегчение для всех нас, прежде всего для их семей", – отметил Макрон, добавив благодарность Оману за содействие в этом вопросе и всем привлеченным французским службам.

Источники в МИД сообщили BFMTV, что Сесиль Колер и Жак Пари выехали с территории Ирана утром 7 апреля в сопровождении посла Франции в Иране и других дипломатов и сейчас находятся в Азербайджане.

Французов-преподавателей задержали в Иране более трех лет назад и не отпускали, несмотря на все дипломатические усилия Франции. Летом 2025 года им предъявили обвинения в шпионаже в пользу Израиля и "заговоре с целью свержения режима", по которым им грозила смертная казнь.

В мае 2025 года Франция подала иск против Ирана в высший суд ООН из-за задержания Колер и Пари.

Во время прошлогодних июньских ударов США и Израиля по Ирану один из них был нанесен по тюрьме, где находились Колер и Пари и некоторые другие политзаключенные-иностранцы, что вызвало возмущение официального Парижа.

