Макрон объявил о возвращении двух французов, которых несколько лет удерживал Иран

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал возвращение домой двух французских граждан-преподавателей, которые более трех лет провели за решеткой в Иране по надуманным обвинениям.

Об этом он объявил в своем X, пишет "Европейская правда".

Макрон сообщил, что граждане Франции Сесиль Колер и Жак Пари "на свободе и находятся в пути во Францию" после трех с половиной лет тюрьмы в Иране и угрозы смертной казни.

Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran. C’est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles.



Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2026

"Это облегчение для всех нас, прежде всего для их семей", – отметил Макрон, добавив благодарность Оману за содействие в этом вопросе и всем привлеченным французским службам.

Источники в МИД сообщили BFMTV, что Сесиль Колер и Жак Пари выехали с территории Ирана утром 7 апреля в сопровождении посла Франции в Иране и других дипломатов и сейчас находятся в Азербайджане.

Французов-преподавателей задержали в Иране более трех лет назад и не отпускали, несмотря на все дипломатические усилия Франции. Летом 2025 года им предъявили обвинения в шпионаже в пользу Израиля и "заговоре с целью свержения режима", по которым им грозила смертная казнь.

В мае 2025 года Франция подала иск против Ирана в высший суд ООН из-за задержания Колер и Пари.

Во время прошлогодних июньских ударов США и Израиля по Ирану один из них был нанесен по тюрьме, где находились Колер и Пари и некоторые другие политзаключенные-иностранцы, что вызвало возмущение официального Парижа.