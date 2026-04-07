В ЄС відреагували на заяву Трампа про знищення "цілої цивілізації"

ЄС не надав значення погрозам Дональда Трампа знищити "всю цивілізацію" Ірану, а дипломати та офіційні особи дали зрозуміти, що не сприймають висловлювання президента США буквально.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Коли Європейську комісію попросили прокоментувати допис Трампа на платформі Truth Social з новими погрозами на адресу Ірану, там відповіли, що "не коментуватимуть".

Речник Європейської служби зовнішніх справ також відмовився від коментарів.

"Чесно кажучи, якби ми реагували щоразу, коли хтось публікує щось обурливе в Інтернеті, це було б єдиним, чим ми займалися б. Сьогодні у мене немає відчуття, що хтось у Брюсселі сприймає цей конкретний допис інакше, ніж ми сприймали інші", – сказав один з європейських посадовців.

Останні попередження Трампа пролунали після того, як він натякнув, що удари можуть бути завдані по об’єктах інфраструктури Ірану, що може бути розцінене як воєнний злочин.

"Наразі ми не хочемо обговорювати гіпотетичні сценарії", – сказав дипломат ЄС, який також бере участь у формуванні європейської політики щодо Трампа та війни з Іраном.

Як відомо, Трамп опублікував нову порцію погроз на адресу Ірану, заявивши, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Після цієї заяви, за даними ЗМІ, Іран припинив пряму комунікацію зі США.