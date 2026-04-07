В ЕС отреагировали на заявление Трампа об уничтожении "целой цивилизации"

ЕС не придал значения угрозам Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию" Ирана, а дипломаты и официальные лица дали понять, что не воспринимают высказывания президента США буквально.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Когда Европейскую комиссию попросили прокомментировать пост Трампа на платформе Truth Social с новыми угрозами в адрес Ирана, там ответили, что "не будут комментировать".

Пресс-секретарь Европейской службы внешних дел также отказался от комментариев.

"Честно говоря, если бы мы реагировали каждый раз, когда кто-то публикует что-то возмутительное в Интернете, это было бы единственным, чем мы занимались бы. Сегодня у меня нет ощущения, что кто-то в Брюсселе воспринимает этот конкретный пост иначе, чем мы воспринимали другие", – сказал один из европейских чиновников.

Последние предупреждения Трампа прозвучали после того, как он намекнул, что удары могут быть нанесены по объектам инфраструктуры Ирана, что может быть расценено как военное преступление.

"Сейчас мы не хотим обсуждать гипотетические сценарии", – сказал дипломат ЕС, который также участвует в формировании европейской политики в отношении Трампа и войны с Ираном.

Как известно, Трамп опубликовал новую порцию угроз в адрес Ирана, заявив, что этой ночью "погибнет целая цивилизация".

После этого заявления, по данным СМИ, Иран прекратил прямую коммуникацию с США.