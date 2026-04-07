WSJ: Іран припинив пряму комунікацію зі США після заяв Трампа про "загибель цивілізації"

Іран припинив пряму комунікацію зі США після того, як американський президент Дональд Трамп опублікував у соцмережах допис, в якому заявив про загибель "цілої цивілізації" цієї ночі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед посадовців країн Близького Сходу, інформує "Європейська правда".

Джерела видання розповіли, що цей крок тимчасово ускладнив зусилля з укладення угоди. Але водночас переговори з посередниками щодо припинення вогню тривають.

Один із посадовців зазначив, що Іран мав намір надіслати сигнал несхвалення та непокори, розірвавши зв'язки.

Невідомо, чи відновиться пряма комунікація між Іраном і США до закінчення терміну, встановленого Трампом: 20:00 вівторка.

Як відомо, Трамп опублікував нову порцію погроз на адресу Ірану, заявивши, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Трамп також заявляв, що США можуть "знищити Іран за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.

Трамп сказав, що не турбується, що такі удари США по цивільній інфраструктурі можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.