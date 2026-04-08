Трамп: США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня

Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social.

Американский президент заявил о перемирии с Тегераном за полтора часа до истечения установленного им дедлайна для разблокирования Ормузского пролива. Перед этим Трамп заявлял, что в случае невыполнения Ираном его требования ночью "погибнет целая цивилизация".

Глава Белого дома написал, что принял решение о прекращении огня на основании бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром, которые обратились к нему с просьбой воздержаться от применения силы. Трамп пояснил, что условием для перемирия будет согласие Ирана открыть Ормузский пролив для судоходства.

По словам Трампа, Вашингтон достиг своих военных целей в этой операции и готов работать над заключением мирного соглашения с Тегераном.

"Это будет двустороннее ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ! Причина этого в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и находимся на очень продвинутой стадии заключения окончательного соглашения о долгосрочном МИРЕ с Ираном и МИРЕ на Ближнем Востоке", – написал американский президент.

США получили 10-пунктный план Ирана по завершению войны и считают его "работоспособной основой для переговоров", добавил он.

"Соединенные Штаты и Иран достигли согласия почти по всем вопросам, ранее вызывавшим споры, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение. От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня является честью, что эта долгосрочная проблема приближается к решению", – заявил Трамп.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь", требуя открыть Ормузский пролив до установленного Вашингтоном крайнего срока во вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.

Он говорил, что США способны уничтожить Иран "за 4 часа" и имеют готовый план на случай, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вторника.