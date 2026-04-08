США и Иран проведут переговоры 10 апреля

Первый раунд переговоров между США и Ираном по заключению мирного соглашения запланирован на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на платформе X.

Глава пакистанского правительства приветствовал достижение перемирия между Ираном и США, а также пригласил их делегации в Исламабад в пятницу для дальнейших переговоров по окончательному соглашению.

"Мы искренне надеемся, что "Исламабадские переговоры" будут способствовать достижению устойчивого мира, и хотим поделиться большим количеством хороших новостей в ближайшие дни!", – написал Шариф.

Если эта встреча состоится, то это станет первым раундом прямых переговоров Вашингтона и Тегерана с начала войны.

Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США на переговорах, вероятно, будет представлять вице-президент Джей Ди Венс, несмотря на то, что ранее эту роль выполнял спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

"Ведутся обсуждения по поводу личных переговоров, но ничего не является окончательным, пока это не объявит президент или Белый дом", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии Axios.

В среду, 8 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Трамп заявил о перемирии с Тегераном за полтора часа до истечения установленного им дедлайна для разблокирования Ормузского пролива. До этого он заявлял, что в случае невыполнения Ираном его требования ночью "погибнет целая цивилизация".

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерении открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.