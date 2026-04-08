Трамп оголосив про "повну перемогу" США після досягнення перемир’я з Іраном

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що США здобули "повну та абсолютну перемогу" після домовленості про двотижневе припинення вогню з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав у коментарі AFP, передає France24.

Американського лідера запитали, чи вважає він досягнення перемир’я між США та Іраном своєю перемогою.

"Повна та абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву", – відповів Трамп.

Коли президента США запитали, чи повернеться він до своїх початкових погроз знищити електростанції та мости Ірану, якщо угода зірветься, він уникнув прямої відповіді.

"Вам доведеться побачити…У нас є угода з 15 пунктів, більшість з яких вже узгоджено. Побачимо, що станеться. Побачимо, чи дійде вона до кінця", – відповів він.

Трамп також додав, що будь-яка мирна угода охоплюватиме питання ядерного матеріалу Ірану.

"Про це буде чудово подбано, інакше я б не погодився", – сказав Трамп, не надаючи жодних подробиць щодо того, що станеться зі збагаченим ураном.

У середу, 8 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.

Повідомлялося, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.