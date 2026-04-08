Трамп объявил о "полной победе" США после достижения перемирия с Ираном

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США одержали "полную и абсолютную победу" после достижения договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал в комментарии AFP, передает France24.

Американского лидера спросили, считает ли он достижение перемирия между США и Ираном своей победой.

"Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения", – ответил Трамп.

Когда президента США спросили, вернется ли он к своим первоначальным угрозам уничтожить электростанции и мосты Ирана, если соглашение сорвется, он уклонился от прямого ответа.

"Посмотрим… У нас есть соглашение из 15 пунктов, большинство из которых уже согласовано. Посмотрим, что будет. Посмотрим, дойдет ли оно до конца", – ответил он.

Трамп также добавил, что любое мирное соглашение будет охватывать вопрос о ядерном материале Ирана.

"Об этом будет прекрасно позаботиться, иначе я бы не согласился", – сказал Трамп, не предоставляя никаких подробностей о том, что произойдет с обогащенным ураном.

В среду, 8 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерении открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.