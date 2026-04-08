У Данії на тлі припинення вогню на Близькому Сході заявили, що "світ став кращим"

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що з досягненням припинення вогню на Близькому Сході "світ став кращим".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Після того як Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди, у МЗС Данії привітали таке рішення.

"Світ сьогодні є кращим місцем, ніж учора? Беззаперечно. Аніж 40 днів тому? Це більш ніж сумнівно", – сказав Расмуссен.

Втім, він визнав, що час назад повернути неможливо, тож він "радіє" припиненню вогню.

"Радію нічному припиненню вогню, яке потенційно може відновити вільне судноплавство в Ормузькій протоці та запобігти серйозному глобальному економічному спаду", – акцентував він.

Також таке рішення привітали у Норвегії та в Україні.