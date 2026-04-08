У Норвегії вітають рішення про двотижневе припинення вогню на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде привітав припинення вогню між Іраном та США на два тижні для підготовки мирної угоди.

Про це він сказав вранці 8 квітня, передає NRK, пише "Європейська правда".

Ейде заявив, що повідомлення про те, що Іран і США досягли домовленості про двотижневе перемир’я, є "важливим і позитивним кроком уперед".

"Це означає, що дипломатія має реальні шанси на успіх у той час, коли альтернативою могла б стати різка ескалація надзвичайно руйнівної війни", – акцентував норвезький міністр.

Він також високо оцінив зусилля Пакистану щодо сприяння діалогу між сторонами.

"Перемир’я – це не те саме, що мир, і до того, як ми зможемо оголосити про закінчення війни, ще далеко. Тепер сторони повинні проявити максимальну стриманість і повною мірою скористатися цією нагодою для пошуку дипломатичного вирішення", – додав Ейде.

Як відомо, Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди.

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на два тижні, поки діятиме припинення вогню зі США.

А президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть у збільшенні обсягів судноплавства в Ормузькій протоці.