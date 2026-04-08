В Дании на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке заявили, что "мир стал лучше"

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что с достижением прекращения огня на Ближнем Востоке "мир стал лучше".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

После того как Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения, в МИД Дании приветствовали такое решение.

"Мир сегодня является лучшим местом, чем вчера? Безусловно. Чем 40 дней назад? Это более чем сомнительно", – сказал Расмуссен.

Впрочем, он признал, что время назад повернуть невозможно, а потому он "радуется" прекращению огня.

"Радуюсь ночному прекращению огня, которое потенциально может восстановить свободное судоходство в Ормузском проливе и предотвратить серьезный глобальный экономический спад", – акцентировал он.

Также такое решение приветствовали в Норвегии и в Украине.