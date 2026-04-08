МЗС – про припинення вогню на Близькому Сході: "Час проявити рішучість для примусу Москви"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив переконання, що після досягнення припинення вогню на Близькому Сході настав час "проявити достатню рішучість" для примусу РФ зробити те саме у війні в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Глава українського МЗС привітав досягнення щодо припинення вогню між Іраном та США, а також розблокування Ормузької протоки.

Він вважає, що "американська рішучість працює".

"Переконані, що настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України", – акцентував Сибіга.

Як відомо, Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди.

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на два тижні, поки діятиме припинення вогню зі США.

А президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть у збільшенні обсягів судноплавства в Ормузькій протоці.