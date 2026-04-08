Угорські вибори: опозиційна "Тиса" може розраховувати на дві третини місць в парламенті

Останні прогнози перед парламентськими виборами в Угорщині свідчать, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра може розраховувати на 138–143 місць в Національній асамблеї.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать дані агенції Median, які базуються на основі п’яти останніх репрезентативних опитувань, опубліковані HVG.

За оцінками агентства, партія "Тиса" може розраховувати на 138-143 мандати, що передбачає впевнену більшість у дві третини голосів, тоді як "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може отримати 49–55 місць у парламенті. За даними Median, до парламенту, ймовірно, пройде партія Mi Hazánk ("Наша Батьківщина"), яка має шанси на 5 або 6 місць.

Варто зазначити, що в Угорщині діє змішана виборча система: 106 депутатів обираються в одномандатних округах за мажоритарною системою відносної більшості (без другого туру), а 93 – за загальнонаціональними партійними списками за пропорційною системою. Тобто останнє опитування враховує кількість місць, які партії отримають і за мажоритарною, і за пропорційною системою.

У соціологічній службі наголосили, що отримані дані є оцінювальними, тому що остаточні значення можна визначити лише в межах певного діапазону.

У останній тиждень лютого та протягом березня компанія Median провела п’ять репрезентативних телефонних опитувань за допомогою трьох різних кол-центрів на вибірці загальною чисельністю 5 тисяч осіб.

Згідно з результатами, 48% населення, що має право голосу, планують голосувати за партію "Тиса", 30% – за "Фідес", 4 відсотки – за "Нашу Батьківщину", 2% – за "Демократичну коаліцію", 1% – за "Партію угорського двохвостого собаки". Ще 15% не знали або не хотіли відповідати, або були впевнені, що не будуть брати участь у виборах.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Раніше повідомлялося, що значна частина виборців в Угорщині побоюється фальсифікації виборів, а також вбачає небезпеку іноземного втручання.

Інші опитування показали, що розрив між опозиційною партією "Тиса" та партією чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" перед парламентськими виборами продовжує зростати.

