Венгерские выборы: оппозиционная "Тиса" может рассчитывать на две трети мест в парламенте

Последние прогнозы перед парламентскими выборами в Венгрии свидетельствуют, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра может рассчитывать на 138–143 мест в Национальной ассамблее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют данные агентства Median, основанные на основе пяти последних репрезентативных опросов, опубликованные HVG.

По оценкам агентства, партия "Тиса" может рассчитывать на 138–143 мандата, что предполагает уверенное большинство в две трети голосов, тогда как "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может получить 49–55 мест в парламенте. По данным Median, в парламент, вероятно, пройдет партия Mi Hazánk ("Наша Родина"), которая имеет шансы на 5 или 6 мест.

Стоит отметить, что в Венгрии действует смешанная избирательная система: 106 депутатов избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства (без второго тура), а 93 – по общенациональным партийным спискам по пропорциональной системе. То есть последний опрос учитывает количество мест, которые партии получат и по мажоритарной, и по пропорциональной системе.

В социологической службе отметили, что эти данные являются оценочными, так как окончательные значения можно определить только в пределах определенного диапазона.

В последнюю неделю февраля и в течение марта компания Median провела пять репрезентативных телефонных опросов с помощью трех различных колл-центров на выборке общей численностью 5 тысяч человек.

Согласно результатам, 48% населения, имеющего право голоса, планируют голосовать за партию "Тиса", 30% – за "Фидес", 4% – за "Нашу Родину", 2% – за "Демократическую коалицию", 1% – за "Партию венгерской двухвостой собаки". Еще 15% не знали или не хотели отвечать, или были уверены, что не будут участвовать в выборах.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Ранее сообщалось, что значительная часть избирателей в Венгрии опасается фальсификации выборов, а также видит опасность иностранного вмешательства.

Другие опросы показали, что разрыв между оппозиционной партией "Тиса" и партией действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" перед парламентскими выборами продолжает расти.

