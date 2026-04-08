Качка: Угорщина не мала заперечень проти відкриття кластерів для вступу України в ЄС

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка стверджує, що під час відкриття трьох останніх переговорних кластерів для України Угорщина не мала заперечень щодо цього рішення.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Качка розповів про засідання Ради ЄС з загальних питань, яке відбулося в Брюсселі 17 березня і було присвячене передачі Україні умов вступу, тобто так званих "бенчмарків", за кластерами 3, 4 та 5.

"Дуже цікаво, що 17 березня там був присутній особисто угорський міністр у справах Європи Янош Бока, тобто вони не надіслали якогось фахівця. І при цьому міністр нічого не сказав про ці бенчмарки, не став говорити, що вони їх не підтримують чи ще щось, хоча мав виступ і говорив про інші речі. Тому ми вважаємо, що Угорщина теж долучилася до їхньої передачі нам", – пояснив віцепрем’єр.

Також Тарас Качка наголосив, що Україна отримала усі практичні наслідки відкриття кластерів – попри те, що формального відкриття першого кластера ще не відбулося через угорське вето.

"Всі учасники процесу, тобто держави-члени Європейського Союзу, Європейська комісія та всі інституції ЄС, вважають, що кластери відкриті, – підкреслив він. – Хоча формально ми ще маємо відкрити перший кластер, а потім відкрити другий–шостий кластери, причому це можна буде зробити в рамках однієї міжурядової конференції".

Як повідомлялося, в уряді кажуть, що ЄС підтримав запити України на перехідні періоди у вступних переговорах.

