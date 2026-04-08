Качка: Венгрия не имела возражений против открытия кластеров для вступления Украины в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка утверждает, что во время открытия трех последних переговорных кластеров для Украины у Венгрии не было возражений по этому решению.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Качка рассказал о заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое состоялось в Брюсселе 17 марта и было посвящено передаче Украине условий вступления, то есть так называемых "бенчмарков" по кластерам 3, 4 и 5.

"Очень интересно, что 17 марта там присутствовал лично венгерский министр по делам Европы Янош Бока, то есть они не прислали какого-то специалиста. И при этом министр ничего не сказал об этих бенчмарках, не стал говорить, что они их не поддерживают или еще что-то, хотя выступал и говорил о других вещах. Поэтому мы считаем, что Венгрия тоже присоединилась к их передаче нам", – пояснил вице-премьер.

Также Тарас Качка отметил, что Украина получила все практические последствия открытия кластеров – несмотря на то, что формального открытия первого кластера еще не произошло из-за венгерского вето.

"Все участники процесса, то есть государства-члены Европейского Союза, Европейская комиссия и все институты ЕС, считают, что кластеры открыты, – подчеркнул он. – Хотя формально мы еще должны открыть первый кластер, а затем открыть второй–шестой кластеры, причем это можно будет сделать в рамках одной межправительственной конференции".

Как сообщалось, в правительстве говорят, что ЕС поддержал запросы Украины на переходные периоды во вступительных переговорах.

