Качка: ЄС добре сприйняв запити України на перехідні періоди у вступних переговорах

Відкриття переговорів України про вступ до ЄС за кластерами 3, 4 та 5 показало, що європейські партнери позитивно поставилися до запитів Києва на перехідні періоди щодо важких змін.

Про це розповів на зустрічі з журналістами віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, на переговорах про вступ держави-кандидати загалом повинні прозвітувати про ухвалення усього спільного законодавства ЄС, однак предметом переговорів може бути обґрунтоване відтермінування деяких норм. Україна подала свої запити на такі перехідні періоди; ця інформація є непублічною.

Тарас Качка пояснив, що ЄС вже надав попередню згоду щодо перехідних періодів ще 17 березня, коли офіційно передав Україні умови вступу (критерії, або "бенчмарки") за переговорними кластерами 3, 4 та 5.

"Ми отримали дуже реалістичні, дуже гарні бенчмарки, тому що, в принципі, більшість запитів на наші перехідні періоди в ЄС сприйняли. А ми запитували багато перехідних періодів – зокрема, по довкіллю, по енергоефективності тощо (йдеться про глави кластера 4 – ЄП). Також по аграрному кластеру №5 – дуже гарні бенчмарки по 11-й главі, і по 12-й теж є чітке розуміння з питань переходу щодо продовольчої безпеки. Насправді – дуже і дуже непогані", - поділився оцінкою віцепрем’єр.

Відповідаючи на питання ЄП, Тарас Качка пояснив, що сторона ЄС формулює свою згоду, зазначаючи в документально зафіксованих умовах вступу, що "з розумінням ставиться до запиту України" з того чи іншого питання.

"Тепер наша задача – подати ЄС імплементаційні плани, тобто – як бачимо свої дії під час цих перехідних періодів, що ми в цей час робимо", – додав віцепрем’єр.

Як повідомлялося, у березні єворокомісарка Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі кластери.

