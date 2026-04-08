Качка: ЕС не отверг идею вступления Украины в 2027 году, больше ясности будет в мае

Европейский Союз не закрыл дискуссии о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя пока нет согласованных очертаний этого процесса.

Об этом заявил на встрече с журналистами в Киеве вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вице-премьер признал, что сейчас нет четкой модели вступления Украины в Европейский Союз, но отметил, что считает это "не проблемой, а суперуспехом", потому что, оставив открытыми варианты, ЕС ведет активную дискуссию по этому поводу.

Качка подчеркнул, что сейчас к этой дискуссии приобщены также страны, которые обычно считают скептиками: "Очень креативная работа идет в Германии, Франции, Нидерландах".

"Думаю, в мае будет более четкая картина, но можно сказать, что они тоже ориентируются на 2027 год для решения вопроса вступления Украины в ЕС. Эта дата не зафиксирована, но никто не отверг идею проговаривать модель вступления в Европейский Союз в 2027 году", – заявил вице-премьер.

Он не стал уточнять, почему ожидает ясности именно в мае, лишь констатировал, что "май считают месяцем, когда концептуализируются определенные подходы" в Совете ЕС.

Также Тарас Качка отметил, что решающим вопросом остается скорость внедрения реформ, поскольку выполнение Украиной обязательств не дискутируется.

"Все ждут от нас прогресса в выполнении "бенчмарков", и это фактически является решающим элементом относительно того, как быстро мы можем вступить в Европейский Союз", – добавил он. "Я надеюсь, что Верховная Рада поддержит нынешний темп принятия законопроектов по ЕС. У нас сейчас есть около 100 законопроектов в Верховной Раде, которые в той или иной степени закрывают "бенчмарки", – заявил вице-премьер.

Заметим, что на этой неделе ВР показала эффективную работу в выполнении обязательств Украины перед ЕС. Посол ЕС приветствовала принятие Радой ряда важных законов.

Ранее сообщалось, что ЕС хорошо воспринял запросы Украины на переходные периоды во вступительных переговорах.

Читайте также статью: "9% доверия ЕС. Как срыв выполнения "плана Качки-Кос" создает новую проблему для Украины".