Принцеса Нідерландів розпочала службу в Королівських ВПС

Принцеса Нідерландів Амалія офіційно розпочала службу в Королівських повітряних силах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів, інформує "Європейська правда".

У відомстві розповіли, що принцеса Амалія розпочала службу у Королівських повітряних силах Нідерландів у званні капрала з 8 квітня. Вона служить там як військова студентка-практикантка.

Раніше принцеса працювала студенткою-стажисткою в Адміністративному апараті Міністерства оборони в Гаазі.

Перед тим принцеса пройшла загальну військову підготовку у Коледжі оборони. Цю частину навчання вона завершила в січні цього року. Серед іншого, вона навчилася користуватися зброєю, орієнтуватися на місцевості та маскуватися.

Як зазначили в Міністерстві оборони, призначення принцеси продовжує багаторічну традицію тісного зв’язку королівської родини зі збройними силами.

Зокрема, з 1985 року король Віллем-Александр проходив строкову службу в Королівському флоті. Крім того, він отримав, зокрема, вищий військовий льотний розряд на літаку Fokker F-27 ВПС.

Королева Максима після проходження військової підготовки стала резервісткою Королівських сухопутних військ.

Повідомляли також, що принцеса Швеції, яка вчиться на офіцера, пройшла підготовку у Повітряних силах.