Принцесса Нидерландов поступила на службу в Королевские ВВС

Принцесса Нидерландов Амалия официально начала службу в Королевских воздушных силах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов, информирует "Европейская правда".

В ведомстве рассказали, что принцесса Амалия начала службу в Королевских воздушных силах Нидерландов в звании капрала с 8 апреля. Она служит там как военная студентка-практикантка.

Ранее принцесса работала студенткой-стажеркой в Административном аппарате Министерства обороны в Гааге.

Перед тем принцесса прошла общую военную подготовку в Колледже обороны. Эту часть обучения она завершила в январе этого года. Среди прочего, она научилась пользоваться оружием, ориентироваться на местности и маскироваться.

Как отметили в Министерстве обороны, назначение принцессы продолжает многолетнюю традицию тесной связи королевской семьи с вооруженными силами.

В частности, с 1985 года король Виллем-Александр проходил срочную службу в Королевском флоте. Кроме того, он получил, в частности, высший военный летный разряд на самолете Fokker F-27 ВВС.

Королева Максима после прохождения военной подготовки стала резервисткой Королевских сухопутных войск.

Сообщалось также, что принцесса Швеции, которая учится на офицера, прошла подготовку в Воздушных силах.