ЗМІ: Мерц поговорив із Трампом після перемир’я з Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом невдовзі після оголошень Вашингтона й Ірану про паузу у бойових діях.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в уряді, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Мерц провів телефонну розмову з Трампом вдень 8 квітня, невдовзі після оголошень про перемир’я між США та Іраном.

Розмову описують як "короткий дружній дзвінок". Мерц під час неї хотів отримати "огляд" поточної ситуації з дипломатичними зусиллями.

За словами джерел, лідери не згадували питання потенційної участі Німеччини у забезпеченні безпеки судноплавства через Ормузьку протоку.

Вранці 8 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль привітали двотижневе припинення вогню між США та Іраном, досягнуте за посередництва Пакистану.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. В рамках домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.