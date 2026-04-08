СМИ: Мерц поговорил с Трампом после перемирия с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом вскоре после объявлений Вашингтона и Ирана о паузе в боевых действиях.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, Мерц провел телефонный разговор с Трампом днем 8 апреля, вскоре после объявлений о перемирии между США и Ираном.

Разговор описывают как "короткий дружеский звонок". Мерц во время него хотел получить "обзор" текущей ситуации с дипломатическими усилиями.

По словам источников, лидеры не упоминали вопрос потенциального участия Германии в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Утром 8 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль приветствовали двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, достигнутое при посредничестве Пакистана.

Напомним, ночью стало известно, что США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.