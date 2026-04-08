В уряді Німеччини привітали перемир'я між США та Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль привітали двотижневе припинення вогню між США та Іраном, досягнуте за посередництва Пакистану.

Як пише "Європейська правда", про це вони написали на платформі X.

Канцлер Німеччини заявив, що головним завданням залишається досягнення тривалого припинення війни на подальших переговорах. Мерц додав, що Берлін тісно співпрацюватиме із партнерами з цього питання.

Глава МЗС Німеччини назвав перемир’я між Вашингтоном і Тегераном "радісною новиною" та подякував Пакистану за посередництво. Вадефуль додав, що припинення вогню має відкрити шлях до тривалого миру на Близькому Сході.

"Це має стати вирішальним першим кроком на шляху до тривалого миру, адже наслідки продовження війни були б непередбачуваними. Німеччина всіма силами підтримуватиме цей дипломатичний шлях", – написав міністр.

Як писала "Європейська правда", Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. В рамках домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Рішення про перемир’я між Іраном та США привітали у Норвегії, Данії та в Україні.